Sergio George y Carlos Vives reinventan “Fabricando fantasías”

El productor y pianista Sergio George se une al cantante colombiano Carlos Vives para presentar “Fabricando Fantasías”, una nueva interpretación del clásico de Tito Nieves.

Esta canción, escrita por Jorge Luis Piloto y Raúl Del Sol, se convierte en una lectura vibrante y renovada que une dos visiones de la música latina en un mismo latido. La colaboración entre George y Vives es un movimiento magistral que promete sorprender a los fanáticos de la música tropical.

“Fabricando Fantasías” es un tema que ya es un clásico en la música latina, pero en esta versión, Sergio George y Carlos Vives le dan un enfoque fresco y contemporáneo.

La producción, que cuenta con la participación de un ensamble de músicos que integran lo mejor de la tradición tropical con matices contemporáneos, es un ejemplo de cómo se puede honrar el pasado mientras se escribe un nuevo capítulo. La pieza fue grabada en estudios de Lima y Bogotá, y cuenta con la producción de George, Vives y Andrés Leal.

Con su enfoque fresco y contemporáneo, esta versión del clásico de Tito Nieves es un ejemplo de cómo se puede innovar mientras se respeta la tradición. La expectativa es alta para ver cómo los fanáticos reciben esta nueva colaboración.