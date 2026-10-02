Cultura

Series con sello israelí

Historias basadas en hechos reales y relatos que muestran las facetas de la producción israelí en la plataforma Netflix

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@netflix | El actor neerlandés de ascendencia tunecina Marwan Kenzari.
Series con sello israelí
@netflix | El actor y guionista Israelí Lior Raz durante el rodaje de la serie Atropello y Fuga.
Redacción
02 de octubre de 2026
La historia de Ashraf Marwan

The Angel: La historia de Ashraf Marwan es una película de Netflix de 2018 que narra la vida real de Ashraf Marwan, un alto funcionario egipcio que fue yerno del presidente Gamal Abdel Nasser y asesor clave de su sucesor, Anwar Sadat.

La trama muestra el peligroso papel que jugaba al operar de manera encubierta, buscando evitar muertes masivas y fomentar la paz entre ambas naciones, aunque la historia real también debate si en realidad actuaba como un agente doble para engañar a Israel. Además, la película explora la tensión política y el riesgo constante de su doble vida en la cúspide del poder político en Medio Oriente.

Atropello y Fuga en Tel Aviv

Atropello y Fuga es una serie de suspenso y acción que trata sobre un hombre que investiga el misterioso atropello y fuga en el que muere su esposa, descubriendo una peligrosa red de secretos y espionaje internacional.

La historia sigue a Segev Azulai (interpretado por Lior Raz), un guía turístico en Tel Aviv cuya vida cambia por completo cuando su esposa estadounidense, Danielle, muere en un atropello automovilístico y en su desesperada búsqueda de justicia y respuestas, Segev descubre que su esposa tenía un pasado oculto y secretos oscuros que nunca le contó. También, la investigación se complica y lo arrastra a una red con las ciudades de Tel Aviv y Nueva York.

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