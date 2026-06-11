Shakira encabeza los shows inaugurales del Mundial 2026 en Norteamérica

El Mundial 2026 inicia este 11 de junio con una apuesta inédita: tres ceremonias de apertura simultáneas en México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA confirmó que la artista colombiana Shakira será la figura central del dispositivo musical, acompañada por una selección de artistas internacionales que representarán la diversidad cultural de los países anfitriones.

Shakira, quien recientemente presentó “Dai Dai”, la Canción Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026™, liderará el espectáculo desde uno de los escenarios principales. Su participación consolida una trayectoria histórica en eventos globales del fútbol y refuerza su posición como una de las voces latinoamericanas más influyentes en la escena internacional.

La artista compartirá protagonismo con Burna Boy, referente del afrobeats y colaborador en el tema oficial, así como con figuras invitadas que aportarán sonidos norteamericanos, afrocaribeños y latinoamericanos.

La FIFA indicó que cada país anfitrión desarrollará un espectáculo propio para destacar su identidad artística. En México, la ceremonia integrará música regional contemporánea y colaboraciones con artistas urbanos; en Estados Unidos, el enfoque estará en fusiones pop, hip-hop y electrónica; y en Canadá, la producción incorporará elementos indígenas y propuestas de artistas emergentes del país. La organización señaló que esta estructura tripartita busca reflejar la magnitud del torneo y la diversidad cultural del continente.

La presencia de Shakira y de los artistas invitados forma parte de una estrategia global para posicionar al Mundial 2026 como un evento cultural además de deportivo. Con un número récord de selecciones participantes y una audiencia proyectada de miles de millones, la ceremonia inaugural este 11 de junio en México se perfila como uno de los momentos más vistos del año.