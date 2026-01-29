Shakira logra la gira latina más taquillera de la historia con $421 millones recaudados

Billboard confirmó que Shakira se convirtió en la artista con la gira con las mayores ganancias en la historia de la música latina. Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la gira de la artista colombiana, ganadora de los premios Grammy y Latin Grammy, ha recaudado 421. 6 millones de dólares, con la asistencia de más de 3.3 millones de personas, que llenaron 82 estadios.

“La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España”, dijo Shakira.

“Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, añadió.

En los últimos meses, Shakira fue reconocida con el Global Touring Icon Award de Billboard.

Esta gira histórica, que rompió récords, también fue nominada por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year (Tour Latino del Año). Las cifras de la gira incluye su histórica serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la mayor cantidad de fechas que una gira ha ofrecido en este recinto icónico.

Shakira agotó las entradas del estadio con 65,000 bnes en todas las plataformas. Más música nueva está por llegar de cara a 2026, mientras Shakira continúa construyendo sobre el éxito monumental alcanzado durante el último año.oletos por noche, para un total de 780,000 entradas vendidas, conquistando la ciudad con su más reciente álbum de estudio. Debido a la extraordinaria demanda, se realizará un concierto número 13 y último en el Estadio GNP Seguros el 27 de febrero.

Recientemente, Shakira lanzó el tema principal “Zoo” para el exitoso largometraje Zootopia 2, que ha dominado las salas de cine y ha recaudado más de 1.7 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película animada más taquillera en la historia de Disney. La canción es interpretada por Shakira y fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira, y actualmente supera los 500 millones de reproduccio.