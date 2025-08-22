$!Shriners lanza campaña para ayudar a más niños

Abou Saad Shriners lanzó oficialmente su nueva campaña solidaria con el objetivo de recaudar doscientos mil dólares para cubrir los traslados de niños panameños hacia los Hospitales Shriners Children’s en Norteamérica y otras partes del mundo donde reciben tratamientos de alta complejidad sin costo alguno para sus familias.

Carlos Herrera Cruz, potentado de Abou Saad Shriners Panamá, destacó la importancia de esta misión de amor y compromiso recordando que desde 1918 la organización ha servido en Panamá llevando esperanza y atención médica gratuita a niños con problemas ortopédicos complejos y quemaduras severas y resaltando que cada niño que llega en silla de ruedas y regresa caminando representa el milagro que todos pueden lograr.

Mientras, Gilberto Arosemena, presidente del Comité de Atención de Urgencias, recordó casos emblemáticos de evacuaciones médicas de los últimos años como niños que sufrieron quemaduras graves en Curundú y Herrera y enfatizó que, aunque los traslados en avión ambulancia pueden costar entre $35 mil y $65 mil, el resultado de ver a los niños recuperarse y volver a disfrutar de su vida no tiene precio.

Por otra parte, el doctor Gustavo De Luca explicó que la campaña busca ampliar la cobertura de atención para llegar a más niños, dar a conocer el trabajo de la organización y abrir la oportunidad a toda la comunidad panameña de sumarse a esta misión solidaria

La campaña se extenderá hasta mediados del mes de octubre y se difundirá a través de medios digitales, vallas y mupis digitales en puntos estratégicos de la ciudad de Panamá. Además, de pantallas en cines y centros comerciales de alto tráfico como: AltaPlaza y Multiplaza con el apoyo de empresas como: Medcom, Publimóvil, Cinépolis, entre otros.

Las donaciones pueden realizarse mediante: yappy, visa, transferencias bancarias, activaciones presenciales y por medio de la página web oficial https://www.abousaadshriners.com/donaciones, además de la línea 315-1515.