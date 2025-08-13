Este 15 de agosto, Boquete se convertirá en el escenario de “Sinfonía en las Alturas”, un concierto que promete una experiencia musical única, combinando el esplendor de las montañas con el talento de destacados artistas. La cita será en Finca Lérida, Salón Eucalipto, a partir de las 7:00 p.m.

El evento contará con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chiriquí, de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá Módulo Chiriquí, el coro universitario de la UNACHI A Viva Voz y como artista principal, el tenor Jota Álvarez Torres, reconocido integrante de la Asociación Grupo Lírico de Panamá.

“Queremos ofrecer un espectáculo que no solo sea de alto nivel artístico, sino que también impulse el talento local y fortalezca nuestra identidad cultural”, expresó Lariana Díaz, coorganizadora del concierto.

Además, Díaz detalló que parte de los fondos recaudados serán destinados a la formación de nuevos músicos y al desarrollo cultural de la región. Las entradas están disponibles en www.mieventos.com a $20 la preventa y en taquilla por $30. Habrá transporte gratuito desde el Gimnasio de Los Naranjos, a partir de las 5:00 p.m.