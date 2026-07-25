"Spaceballs: The New One", del legendario Mel Brooks, desembarcó en la Comic-Co

Desde los confines de la galaxia, el equipo de “Spaceballs: The New One”, la secuela de la parodia de “La guerra de las galaxias” del maestro de la comedia Mel Brooks, aterrizó en la Comic-Con este viernes en San Diego.

El legendario cineasta, que acaba de cumplir 100 años, no acudió al Hall H, la sala más grande de la convención, pero grabó un hilarante video para la entusiasta audiencia.

“Sé que ustedes llevan mucho tiempo en fila, quizás incluso días, y quiero preguntar ¿por qué?”, bromeó Brooks.

“Cuando tenía la edad de ustedes, un viernes yo hacía algo llamado trabajar”, agregó.

“S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio”, o “Spaceballs”, fue lanzada en 1987 en pleno auge de la saga galáctica de George Lucas.

Dirigida y protagonizada por Brooks, junto a John Candy (fallecido en 1994), Rick Moranis, Bill Pullman y Daphne Zuniga, se convirtió en una película de culto.

“Todos en esta audiencia han mantenido ‘Spaceballs’ viva por todos estos años”, reconoció Brooks. “Así que del fondo de mi corazón quiero decir: ¡Gracias, nerds!”.

En el Hall H, el director Josh Greenbaum, a cargo de la secuela que se estrenará cuatro décadas después, en abril de 2027, reconoció que asumir un proyecto con la firma de Brooks implica “una inmensa cantidad de presión”.

Pero a la vez, trabajar con Brooks, quien a pesar de su edad también actuó en esta entrega, fue un gran incentivo, dijo.

Moranis, quien estará de regreso en la pantalla grande tras un hiato de unos 30 años, reencarnó a su Lord Casco Oscuro, y fue recibido en la sala más importante de la Comic-Con con una ovación de pie.

“Comencé a hablar con Mel sobre una secuela en 1989, y seguimos hablando sobre eso. ¡Yo no estaba retirado, estaba apenas negociando!”, bromeó Moranis.

Zuniga y las nuevas estrellas de esta galaxia, Keke Palmer y Lewis Pullman, también se subieron al escenario, así como los guionistas del proyecto.

La Comic-Con se celebra en el Centro de Convenciones de San Diego hasta el domingo 26 de julio.