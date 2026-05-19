$!TalenPro rumbo a su cierre de inscripciones el 6 de junio

El festival intercolegial TalenPro se encuentra en plena fase de convocatoria nacional para su edición 2026, de cara al cierre de inscripciones el próximo 6 de junio.

Con una trayectoria de una década impulsada por la Fundación Puertas Abiertas de Erika Ender, el proyecto se consolida como una “escuela de vida” que fusiona el entretenimiento con el impacto social. Actualmente, la organización registra alrededor de 1,000 jóvenes inscritos a nivel nacional en sus cuatro categorías de competencia: intérprete, canción, mejor audiovisual y grupo de baile, según explicó Ilka Ender, directora ejecutiva de la Fundación Puertas Abiertas y del proyecto TalenPro.

Ender destacó que el propósito de este año se centrará en promover el crecimiento y desarrollo infantil saludable, enfocándose en la nutrición escolar a través de la adecuación de comedores y la creación de huertos. “El propósito de TalenPro este año es nutrición. Estamos trabajando en la restauración de áreas internas dentro de comedores. Los cinco primeros años de un niño es la parte que marca para que estructuralmente tú puedas funcionar mentalmente, y tienes que tener esa parte de nutrición. Si tú no tienes para comer, tú no puedes pensar, no puedes estudiar”, resaltó.

Por su parte, Alhanna Araúz, egresada de la categoría de mejor grupo de baile en la generación 2024, extendió una invitación a perder el temor a participar basándose en su experiencia: “Yo tenía mucho miedo antes de participar, era muy reservada, pero TalenPro impulsó esa parte de mí y me ayudó a salir de mi zona de confort”.