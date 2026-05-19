Instalan un nuevo robot quirúrgico en la Ciudad de la Salud

El primero de los tres equipos de cirugía robótica de alta gama adquiridos recientemente por la Caja de Seguro Social (CSS) fue instalado en la Ciudad de la Salud, informó la entidad.

“Gracias a esta tecnología, los especialistas podrán intervenir o asistir en operaciones a kilómetros de distancia en tiempo real, especialmente en procedimientos complejos, facilitando además el acceso a una atención especializada para pacientes que viven lejos de los principales centros hospitalarios”, afirma el comunicado de la institución.

En una primera etapa, las cirugías robóticas se realizarán en especialidades como urología. Posteriormente, se incorporarán áreas como coloproctología, cirugía general, ginecología y, como nuevo avance en el país, las cirugías torácicas robóticas.

Se espera que con la implementación de este recurso se pueda fortalecer la capacidad quirúrgica de la CSS, aumentar la cantidad de cirugías, reducir los tiempos de espera y favorecer recuperaciones más rápidas y precisas para los pacientes, bajo la premisa de que el paciente es primero.