Endrick anuncia su regreso al Real Madrid procedente del Lyon

El joven delantero brasileño Endrick, cedido el pasado invierno europeo al Lyon por el Real Madrid hasta final de temporada, anunció la noche del martes su regreso al club español.

"Por desgracia, aunque sea más fuerte, un león no puede quedarse en el mismo lugar. Ahora debo despedirme y emprender un viaje de vuelta que será mucho más largo, porque regreso con mucho más equipaje", dice en un vídeo subtitulado en francés y publicado en su cuenta de X bajo el título "Merci OL (Gracias OL)".

Con 19 años, Endrick, que veía su carrera estancada en el club merengue, donde apenas gozaba de minutos de juego, llegó a la ciudad del centro de Francia justo antes de Navidad en calidad de cesión sin opción de compra.

Autor de cinco goles en Ligue 1 —entre ellos un triplete contra el Metz a finales de enero y de otro gol en la prestigiosa victoria en el Parque de los Príncipes, en París,ante el PSG el 19 de abril—, y de siete asistencias, ha sido uno de los artífices de la recuperación del Lyon.

El club terminó en el cuarto puesto de la Ligue 1 y disputará la repesca clasificatoria para la próxima Liga de Campeones de Europa.

Sus actuaciones también le han valido esta semana la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

El Mundial 2026 será segundo torneo internacional de Endrick con la Canarinha, que ya disputó la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que Brasil fue eliminado en cuartos de final.