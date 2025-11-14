Teatro Metropolitan abre con obra local

Panamá celebró la inauguración del nuevo Teatro Metropolitan, ubicado en Vía España, cerca de la estación del metro Iglesia del Carmen.

Este moderno espacio abrió sus puertas con la puesta en escena “El que quiere conocer Panamá que venga y lo viva en escena”, escrita por el reconocido dramaturgo panameño Daniel Gómez Nates.

La pieza, galardonada en múltiples ocasiones, se desarrolla en la emblemática casa “Panamá” y retrata la lucha de una comunidad que se une en defensa de su identidad, ofreciendo un poderoso mensaje de resistencia, unión y amor por los barrios. Entre risas y lágrimas el público podrá disfrutar de un espectáculo que conmueve el corazón y celebra la esencia panameña.

Bajo la dirección de Carlos Quintana, la obra marca el inicio de una nueva etapa para el arte escénico nacional, con funciones programadas hasta el 23 de noviembre.

Las presentaciones serán de miércoles a sábado a las 8:00 p.m., y los domingos a las 6:00 p.m. Los boletos están disponibles en Ticketplus y en tiendas Deligourmet, con precios de preventa a 15 dólares y en la taquilla a 20 dólares.