$!Temas picantes para la fiesta del dios “Momo”

A pocos días del inicio de los carnavales, una de las grandes interrogantes entre el público y los organizadores de fiestas es cuál será la canción que domine tarimas, topón y celebraciones en todo el país.

Para conocer los temas musicales de esta temporada, varios DJ’s compartieron su visión sobre los temas que ya empiezan a marcar el ritmo y los posibles himnos de la fiesta.

Según DJ Yair Alexander, aunque aún no hay una canción definitiva para la temporada, ya se sienten tendencias claras en las pistas. Señaló que por estos días suena con fuerza ‘Cantepi’, un tema de Don Pablo Mures, Astronazzy, DaSilence y Dkey; mientras que, a nivel internacional, aclaró que están cobrando fuerza ritmos afro como ‘Ba Ba Bad Remix’, de Kybba junto a Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal.

Por su parte, DJ Rage considera que el panorama todavía está abierto, aunque reconoce que algunos artistas ya se mantienen como favoritos, especialmente entre los jóvenes. Indicó que la canción ‘Benjamin’, de Don Pablo Mures, Yemil y El Boy C, ha tenido una excelente aceptación.

Mientras tanto, DJ Shady apunta a que las nuevas generaciones están consumiendo con fuerza el género urbano y explícito, una tendencia impulsada principalmente por los más jóvenes. Destacó las canciones de Italian Somali como algunas de las más solicitadas, aunque señaló que los clásicos nunca pasan de moda.

Así, entre estrenos, clásicos y fusiones de ritmos, los diversos DJ’s coinciden en que el Carnaval 2026 estará marcado por la diversidad musical y la energía del público, que será el encargado de decidir qué canción se convierte en el verdadero himno durante los cuatro días de farsa. Esta festividad se perfila como un escenario dinámico donde el gusto de la gente será la clave de cada celebración.