Thalía presenta “Cariño Mío”, una cumbia que celebra el amor propio

Thalía, una de las figuras más influyentes de la música latina, lanza “Cariño Mío”, un nuevo sencillo que retoma el clásico millennial “A Puro Dolor” de Son by Four para transformarlo en una declaración de amor propio y renacimiento emocional.

El tema, construido sobre una base de cumbia, combina el icónico coro del éxito puertorriqueño con una respuesta que mira hacia adelante, celebrando los nuevos comienzos y la fuerza de un corazón que vuelve a enamorarse.

“Cariño Mío”, se integra a la etapa tropical que la artista mexicana ha venido desarrollando, un camino que reafirma su vínculo con la cumbia, género que ha explorado en distintos momentos de su carrera y que marcó uno de sus mayores éxitos globales, “Amor a la Mexicana”.

En esta nueva entrega, Thalía apuesta por una dualidad emocional que conecta generaciones: nostalgia y renovación, tradición y modernidad.

El lanzamiento confirma la capacidad de la artista para reinterpretar referentes culturales desde una mirada contemporánea, manteniendo su sello característico y su conexión con el público latino.

Con “Cariño Mío”, Thalía continúa ampliando su universo musical y consolidando su presencia en la escena global.