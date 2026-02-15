Thalia reinventa el clásico “Dancing Queen” a ritmo de cumbia y sabor latino

La cantante Thalia sorprende con el lanzamiento de su nueva versión de “Dancing Queen”, el clásico atemporal de ABBA y uno de los himnos más emblemáticos del pop mundial cobra una nueva vida bajo la visión de la mexicana, quien lo transforma en una explosiva celebración de cumbia llena de ritmo y alegría.

Ya disponible en todas las plataformas digitales, esta reinterpretación fusiona la cadencia tropical con una energía festiva y un ingenioso guiño en spanglish, logrando un puente sonoro que conecta generaciones y culturas bajo el sello inconfundible de la "Emperatriz del Pop Latino".

Este lanzamiento no es solo un sencillo aislado, sino la pieza central de una nueva etapa creativa que Thalia ha venido construyendo para su próximo proyecto musical. Para la artista, esta versión representa un manifiesto de empoderamiento: “Es una canción para soltarnos, para brillar sin permiso y para recordarnos que la alegría también es una forma de poder”, expresó la cantante.

Con esta propuesta, que celebra la libertad y el goce, Thalia anticipa un álbum que se irá revelando en los próximos meses y que promete ser una oda a la conexión emocional a través del baile y la reinvención constante, demostrando que su esencia permanece intacta mientras explora nuevos horizontes sonoros.

El gran debut en vivo de “Dancing Queen” tendrá lugar en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026, una noche que será doblemente especial para la artista al regresar como anfitriona por cuarta ocasión.

Además de conducir la gala, Thalia llega consolidada con dos importantes nominaciones: Mejor Colaboración Femenina (junto a Ha*Ash por “Amiga Date Cuenta”) y Colaboración del Año – Música Mexicana (junto a Los Ángeles Azules por “Yo Me Lo Busqué”).