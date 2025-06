‘Tiempo sin tiempo’, lo nuevo de Delgado

Con un relato humano, en el que desnuda su alma e invita a los lectores a reflexionar sobre el tiempo de pandemia, la autora panameña Priscilla Delgado lanzará “Tiempo sin tiempo”.

En su tercera obra, redactada en prosa, Delgado cuenta cómo vivió esa época, cuando había mucha gente muriendo y la gente se quedaba en silencio y aislada.

“Lo escribí en pandemia y nace de mi necesidad de expresarme. Cuando enero quedó sin voz e íbamos más allá del silencio. En esos horrores donde aprendimos hasta a hacer pan y de todo. No sé si la pandemia nos hizo mejor o peor, yo me dedico a poner en prosa lo que sentí en esos años y más allá, porque fue un tiempo que se quedó sin tiempo, de ahí el nombre del libro. Todos naufragamos y no tuvimos un momento para asimilar”, expresó la autora.