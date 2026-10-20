Tini canceló concierto en Miami

La cantante argentina Tini Stoessel, canceló un concierto que tenía programado el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, momentos antes de que se iniciará el show.

La presentación en el marco de su extensa gira del show Futttura por distintos países de Latinoamérica y España, se canceló dejando a miles de fanáticos esperando.

El show se canceló debido a que el promotor local “ZCApe Prouctions LLC incumplió el rider técnico que formaba parte el contrato, instalación y puesta en funcionamiento el material técnico y de seguridad escencial para la realización del espectáculo”, detalló un comunicado de Horacio Díaz Sierio apoderado de Tini.

“Tini lamenta profundamente los inconvenientes y decepción que sufrieron los miles de personas que habían adquirido sus entradas para presenciar el espectáculo, y deslinda todo tipo de responsabilidad sobre el grave suceso acaecido”, señaló la declaración.

Previamente Tini había cancelado su presentación programada para el 25 de octubre en la Arena Ciudad de México, sin revelar mayores precisiones sobre los motivos.

La gira de Tini aún tiene una fecha más para su etapa en Latinoamérica: el próximo 21 de octubre en Caracas, Venezuela.

Luego Futttura retormará en enero de 2027 en España, en las ciudades de Valencia, Barcelona y Madrid.