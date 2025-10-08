Tonosí celebrará la cultura y esencia del campesino

El Valle de Tonosí se alista para vivir una nueva edición de la Semana del Campesino, una celebración que exalta las raíces, tradiciones y el trabajo de las comunidades rurales santeñas.La actividad, organizada por la Escuela Bilingüe Rosa María Angulo de Arce de Tonosí, reúne a estudiantes, docentes, familias y delegaciones de distintos corregimientos, en un esfuerzo conjunto por mantener viva la esencia del pueblo campesino.Matías Osorio, vocero del evento, explicó que este año participarán entre seis y ocho delegaciones que representarán las labores tradicionales del campo a través de carretas, coches y escenas típicas confeccionadas con materiales autóctonos del valle. 'Buscamos que más panameños conozcan nuestras costumbres, que visiten Tonosí y que apoyen estas iniciativas que nos llenan de orgullo', expresó.Por su parte, Aida Cedeño, presidenta del comité organizador, destacó que el evento tiene un significado especial para la comunidad educativa y que cada edición refuerza el sentido de identidad. 'El costo de entrada será de $5 para estudiantes y $8 para el público en general, fondos que se destinarán al desarrollo de proyectos dentro del centro educativo', resaltó.El programa de actividades se extenderá los días 10 y 11 de octubre. El viernes se realizará la elección de la reina de la Semana del Campesino, mientras que el sábado será el gran desfile de carretas y coches, donde se representan escenas del diario vivir rural.