El abanico musical en Panamá se expande cada día con las propuestas de viejos y nuevos intérpretes.

“En las radios, en particular, vemos una dinámica interesante que no sucedía desde algún tiempo: variedad a petición de los oyentes. El género urbano o reguetón ya no acapara las franjas, sino que se ha reducido para darle espacio al pop, rock latino, salsa e incluso al típico”, dijo el locutor de Ondas Chiricanas Oscar Alejandro Pérez.

A juicio de Pérez, esta ola es encabezada por el público joven, de entre 20 y 35 años de edad.

Por su parte, la plataforma YouTube Music registra algo similar. En su lista “Las 100 canciones más populares de Panamá” coinciden artistas como Anyuri (regué), Jonathan Chávez y Los Triunfadores (típico).

En Spotify, Anyuri vuelve a marcar en el top semanal junto a Boza, seguido por Barbel y Alejandro Torres.

Lo tropical sigue teniendo su espacio en dicho conteo, con voces como Yamilka Pitre. “Las mujeres en la salsa estamos teniendo un buen momento... El género está en un tiempo de crecimiento y es que, en medio de tantas influencias, no hay rumba sin música latina”, dijo la intérprete del nuevo éxito internacional “Adicta al dolor”.