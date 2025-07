Transforma placas en arte

La creatividad es parte del ADN de María Fernanda Martínez y Xamantha Martínez, dos hermanas panameñas que han convertido sus talentos en verdaderos motores de vida. Juntas fundaron @artis_pma, un espacio en Instagram donde muestran y venden sus creaciones hechas a mano: desde placas vehiculares recicladas pintadas con coloridos diseños, bolsos personalizados hasta accesorios tejidos en crochet con un sello muy personal.

María Fernanda Martínez descubrió su pasión por el arte desde muy pequeña, influenciada por su tía que es pintora. Durante la pandemia de Covid-19 decidió experimentar con materiales poco convencionales, y así nació la idea de reutilizar placas viejas de autos para convertirlas en arte decorativo.

Su proyecto, además de destacar por el valor artístico, tiene una clara intención ambiental. Martínez no solo pinta sobre placas, también las limpia, las repara y les da una segunda vida. “Primero empecé haciendo placas como regalos para amigos y familiares. Ellos siempre me motivaban a creer en mi talento, pero yo no sabía ni cómo empezar a vender ni cómo promocionar mi arte”, contó a Metro Libre.

En paralelo con su emprendimiento, Martínez estudia psicología en la Universidad de Panamá. “Este trabajo no solo me llena a mí, sino que también transmite emociones a quienes lo reciben”, afirmó.

Por su parte, Xamantha explicó que su camino artístico es diferente, pero también nació desde la curiosidad y el deseo de aprender algo nuevo. Se inscribió en un curso de tejido para adultos mayores sin imaginar que encontraría en el crochet una nueva pasión. Hoy, Xamantha diseña y confecciona bandanas, bolsos, flores y otras piezas tejidas a mano.

Su objetivo a futuro es lanzar su propia línea de ropa confeccionada en crochet, donde cada prenda sea única y hecha con dedicación. “Estoy experimentando con chaquetas y otras prendas que quiero personalizar”, comentó entusiasmada.

A pesar de sus diferencias en estilo y técnica, ambas comparten el mismo espíritu: el deseo de seguir aprendiendo, crecer juntas como artistas y dejar una huella positiva a través de sus creaciones.