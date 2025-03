La cantante Anarkelys Arias triunfa en la música típica, aunque asegura que el camino no ha sido fácil, está orgullosa de lo que ha construido desde que salió en el programa Canta Conmigo, cuando solo tenía 10 años; ahora, tiene su conjunto llamado “El Legado Musical” junto al músico y acordeonista Sebastián Batista.

“Desde hace seis años me vengo dedicando a la música típica, primero entré como corista de algunas agrupaciones como Los Consentidos, Raúl Aparicio, Jhonathan Chávez, de ahí decidí emprender mi camino sola y ahora tengo una agrupación”, dijo.

Cuenta que las mujeres siempre han estado en la música típica, pero en los últimos años han tenido más protagonismo. “Ahora las mujeres queremos ser las voces principales de las agrupaciones y tomé la decisión, arriesgándome, porque no habían muchas y ahora somos más. Cuando me decidí solo estaban Kiara y Sandra, que son las que vienen de siempre. Hablo mucho con Kiara y ella me dice que entre más somos, es mejor, porque la unión hace la fuerza”, expresó.

Arias aseguró que cada quien tiene su estilo y manera de expresar su arte. “Yo empecé haciendo algo que le llamé ‘Homenaje para las mujeres’, que era un mix de canciones, cantadas por Sandra Sandoval, Eutimia González, Leonidas Moreno y Gilda Cárdenas, pero no fue tanto típico, tenía batería en vez de timbales. Los demás temas que he sacado sí son típicos, pero estamos tratando de unirnos a esa nueva ola, que busca que la música típica traspase fronteras”, concluyó.