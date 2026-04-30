$!Tropical Ice apuesta por los polos gourmet

Tropical Ice es un emprendimiento de congelados gourmet ubicado en El Cuadrante, en Changuinola, Bocas del Toro, que inició en 2020 durante la pandemia. Fue creado por Krishna, pero actualmente es liderado por su madre, Nadia Salomón Pineda, quien se encarga de la producción, mientras su hija apoya en las redes sociales.

El negocio ofrece una variedad de “polos” con sabores como chicle, fresa con crema, piña colada, Baileys, choco oreo y choco fresa, además de opciones inspiradas en cocteles.

Pineda explicó que también han renombrado algunos productos como Macao y Coco Bay para darles identidad propia. “Yo quedé a cargo de la creación de los polos, la decoración y todo eso”, resaltó. Asimismo, destacó que “las personas lo han aceptado bastante bien”, lo que ha permitido mantener un ritmo constante de ventas.

Como parte de su propuesta, cada mes lanzan un sabor especial acorde a la temporada. A partir de este emprendimiento también surgió Tropical Talks, una plataforma digital que promueve a otros negocios locales. “Se encarga de promocionar a los emprendimientos de la provincia y contar cómo empezaron”, detalló.

Para más información, pueden contactarlos al número de teléfono 6262-8510 o en redes sociales como @tropicalice.bt y @tropitalks_.