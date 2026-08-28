Truchas y salmones, tesoros de los ríos ingleses amenazados por el calentamiento climático

A la orilla del Itchen, un río calcáreo del condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, un pescador lanza su caña. El paisaje parece sacado de una postal, pero el cambio climático amenaza la supervivencia de salmones y truchas que habitan estas aguas calcáreas.

Debilitados por un verano europeo excepcionalmente caluroso y una sequía que ha afectado a tres cuartas partes de Inglaterra, muchos ríos ven amenazado su equilibrio y sus peces.

En el Itchen, en una de sus orillas, cerca de Winchester, Robert Wellard, director de los cotos de pesca de la Piscatorial Society, sumerge un termómetro, que marca 17 °C.

“Deberíamos estar más bien en torno a los 12 o 13 °C”, señala Kathryn Boler, responsable del programa de aguas dulces del Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust, una organización británica dedicada a la conservación de la naturaleza en la zona.

Estos ríos, alimentados por aguas subterráneas filtradas por un subsuelo calcáreo, cuentan con un agua especialmente clara, fresca y rica en nutrientes.

De unos 200 ríos de este tipo registrados en todo el mundo, el 85% se encuentra en Inglaterra, según Wildlife Trust, una organización que gestiona miles de reservas naturales en Reino Unido.

Sin embargo, estos ecosistemas sufren desde hace varios años los efectos del cambio climático. Y las olas de calor de este verano europeo, combinadas con unas precipitaciones escasas, han intensificado la presión.

“Este año es único porque las olas de calor se han sucedido prácticamente sin interrupción”, explica Robert Wellard. Y “cuando la temperatura del aire supera los 30 grados, la del agua aumenta muy por encima de su nivel normal”, añade.

Para los peces, las consecuencias son inmediatas. “Su rango de confort se sitúa entre 10 y 17-18 °C, pero hemos observado localmente temperaturas de entre 18 y 22 °C”, añade. Y cuando el agua se calienta, disminuye su contenido de oxígeno.

- Estrés de los peces -

Varios clubes de pesca —que practican principalmente la devolución de las capturas— incluso han cerrado temporalmente algunos tramos para limitar el estrés sufrido por los peces.

A partir de los 19 °C, los salmones y las truchas comunes “comienzan a sufrir un estrés importante”, señala Kathryn Boler. Sin embargo, la temperatura alcanzó los 21,7 °C en julio en el Itchen, según los registros de la Agencia de Medioambiente.

Los bajos caudales también reducen los hábitats que sirven de refugio y dejan a los peces más expuestos a los depredadores.

Para el salmón atlántico, considerado ya una especie amenazada y que acude a estos ríos para reproducirse, la situación es preocupante.

“Los bajos caudales atrapan a los salmones (en la desembocadura de los ríos) y los hacen más vulnerables a las focas o a los cormoranes”, explica Paul Vignaux, director general de la Test and Itchen Association, que agrupa a propietarios y pescadores locales.

En 2022, solo se contabilizaron 180 salmones en el Itchen. Y las cifras provisionales del año pasado registran 250 ejemplares, apenas el 32% del umbral considerado necesario para la conservación de la especie, advierte.

Este verano “ha sido especialmente difícil para los salmones jóvenes”, y su número y tamaño son “muy inferiores a lo normal”, señala también la Agencia de Medioambiente.

Según sus análisis, la temperatura media de los cursos de agua donde viven las truchas comunes en Inglaterra debería superar el límite tolerable “en la mayoría de los lugares de aquí a 2070”. En el caso de los salmones, el umbral crítico se alcanzaría en la mitad de sus hábitats para 2080.

- Vertidos ilegales -

El cambio climático no es la única amenaza. La disminución de los caudales también concentra los contaminantes presentes en los ríos.

En julio, la compañía Southern Water, acusada por la Agencia de Medioambiente, reconoció haber realizado vertidos ilegales en 2023 en el río Test, también en Hampshire.

Ante estos desafíos, científicos, defensores del medioambiente y pescadores abogan por restaurar los ríos. Y para ello defienden plantar árboles para crear sombra, devolver a los cursos de agua un funcionamiento más natural y reducir las extracciones de agua.

“Es esencial que la mayor cantidad posible de agua permanezca en los ríos”, insiste Kathryn Boler.