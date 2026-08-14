Trueno y Maria Becerra estrenan el videoclip de “90s” desde La Matanza

El referente del hip-hop en español Trueno presentó el videoclip oficial de “90s”, su colaboración con Maria Becerra, marcando el cuarto lanzamiento audiovisual de su álbum TURR4ZO.

La producción fue filmada en el campus de la Universidad Nacional de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Agustín Puente y Clemente Bruzzone, con la producción de The Movement.

El estreno llega tras la participación de Trueno en la LAMC en Nueva York, donde ofreció una presentación destacada en el SummerStage de Central Park.

Antes de su llegada a Estados Unidos, el artista debutó en Japón en el Fuji Rock Festival, con un set elogiado por Rolling Stone Japón, que lo describió como “el ‘hijo de Dios’ de la música argentina”.

Con “90s”, Trueno continúa expandiendo la narrativa visual de TURR4ZO y consolidando su presencia en escenarios internacionales, acompañado por una de las voces más influyentes del pop urbano argentino.