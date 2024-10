Un castillo en la favela, la obra inacabada del "Gaudí brasileño"

Una loma de Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sao Paulo, es el pedestal de la obra de Estevão Silva da Conceição: un pintoresco castillo de geometría irregular que le ha valido a su creador el apodo del "Gaudí brasileño".

La obra de este antiguo jardinero y albañil, de 67 años, construida a lo largo de cuatro décadas en lo que fue su casa, se alza en medio de una empinada cuadra donde se destaca sin grandes esfuerzos gracias a baldosas coloridas y quebradas, platos de cerámica y piedras marrones instaladas en la fachada.

El "Castelinho", como lo llaman en la zona, se ha convertido en una atracción turística del empobrecido barrio por su parecido con el Park Güell, una de las creaciones insignia del arquitecto catalán Antoni Gaudí (1852-1926) en Barcelona.

Pero este brasileño de bigote canoso y hablar pausado, nacido en Santo Estevão, en Bahia (nordeste), no había oído hablar del genio español cuando puso en marcha su creación.

"Hice un trabajo parecido al de Gaudí, sin copiarlo. Hago lo que me sale de la cabeza", dice a la AFP. "No estudié nada y pude hacer una obra de arte (...) Hoy, me siento un artista".

- Viaje a Barcelona -

La semejanza del "Castelinho" con los diseños de Gaudí fue descubierta por un estudiante a principios de siglo.

El cineasta brasileño Sergio Oksman se interesó en la historia y grabó el documental "Gaudí en la favela" (2002), por el cual Silva viajó en 2001 a Barcelona a conocer la obra del célebre artista catalán.

Tras el estreno del filme, el castillo se convirtió en un sitio de visita para locales y extranjeros en Paraisópolis, la favela de más de 100.000 habitantes. La entrada cuesta el equivalente a cinco dólares.

"Me pareció increíble cómo un espacio tan pequeño fue creciendo y creciendo", opina Celly Monteiro Mendes, una visitante llegada de Manaos, en la Amazonía brasileña.

Desde una sala con aires de cueva, esta pianista de 24 años observa asombrada los detalles que hay en cada rincón de la fortaleza, levantada en un predio de sesenta metros cuadrados y de cuatro pisos, con pasajes casi laberínticos y techos bajos erigidos a partir de conocimientos empíricos.

El "Gaudí brasileño" llegó a Sao Paulo en 1977 en busca de un futuro mejor. Desde entonces trabajó en jardinería, albañilería y vigilancia. En 1985, compró el terreno donde se levanta el castillo, también conocido como la Casa de Piedra, y dio rienda suelta a su imaginación.

"Quería tener un jardín, algo diferente. No pensé que se iba a convertir en una obra de arte conocida mundialmente ni parecida a la obra de Gaudí, de lo contrario la habría hecho más alta. La hice para mí, y luego se convirtió en un punto turístico", explica.

- Paisaje desigual -

Al principio, plantó un rosal y construyó una estructura de hierro para sostenerlo, la cual sirvió de base para la calahorra, pero las plantas crecían muy rápido y dejaban muchas hojas que recoger.

Optó entonces por arrancar el matorral y cubrir el hierro con concreto. Añadió piedras en la superficie, para "refrescar el ambiente", y un plato roto que tenía a mano. Los objetos quebrados o de segunda se convirtieron en su sello.

Un sinfín de azulejos, conchas, canicas, botellas y monedas dan relieve a las paredes interiores, decoradas con juguetes de plástico, carritos de metal, tazas, bandejas, animales de lata, carcasas de celulares y teléfonos viejos comprados en bazares o regalados por los visitantes.

A medida que se trepan escaleras estrechas aparecen plantas y se escuchan pájaros cantando. La vista desde la azotea da cuenta de la desigualdad de Sao Paulo: la favela en primer plano; un poco más lejos, imponentes edificios blancos del barrio acomodado de Morumbi.

"Llevo 39 años haciendo esto. He sudado aquí. Así que hay que decir que es el trabajo de mi vida", afirma Silva, ahora pensionado.

"No sé si voy a finalizarlo antes de morir; solo Dios lo sabe", sostiene antes de explicar que le queda terminar la terraza.

De lo contrario, su obra quedará inacabada como la basílica de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, en construcción desde hace más de 140 años.