Un gato salvaje que se creía extinto vuelve a ser visto en Tailandia

Un gato de cabeza plana, que se creía extinto en Tailandia, ha sido detectado en este país unas tres décadas después del último avistamiento registrado, según informaron el viernes las autoridades de conservación y una ONG.

Los gatos de cabeza plana, del tamaño de un gato doméstico, están entre los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo. Esta especie, que habita en el sudeste asiático, se considera en peligro debido a la pérdida de su hábitat natural. Había sido visto en Tailandia por última vez en 1995.

Pero un estudio iniciado en 2024 permitió, mediante el uso de cámaras trampa, realizar 29 avistamientos en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, en el sur del país, según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Flora de Tailandia (DNP) y la oenegé Panthera, dedicada a la conservación de felinos salvajes.

”Este redescubrimiento es a la vez emocionante y preocupante”, declaró a la AFP Kaset Sutasha, veterinario e investigador de la Universidad de Kasetsart, al subrayar que la fragmentación del hábitat de esta especie la ha vuelto cada vez más “aislada”.

Por el momento no ha sido posible determinar cuántos individuos fueron vistos en el marco de este estudio, ya que esta especie no presenta rasgos distintivos, lo que dificulta el conteo.

Sin embargo, los avistamientos sugieren una concentración relativamente alta de gatos de cabeza plana, declaró a la AFP Rattapan Pattanarangsan, responsable del programa de conservación de Panthera.

Las imágenes muestran a una hembra ya su cría, una señal talentosa para esta especie, que además solo tiene una cría por vez.

Nocturno y esquivo, el gato de cabeza plana suele vivir en ecosistemas de humedales, como turberas y manglares de agua dulce, entornos extremadamente difíciles de acceder para los investigadores, explicó Rattapan.

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que quedan alrededor de 2.500 gatos de cabeza plana adultos en estado salvaje, y clasifica a la especie como en peligro.

En Tailandia, desde hace mucho tiempo figura como “probablemente extinta”.

Los bosques pantanosos tailandeses han sufrido una fuerte fragmentación, en gran medida debido a la expansión agrícola, dijo Kaset, quien no participó en el estudio pero ha investigado a los felinos salvajes durante años.

Los gatos de cabeza plana también están amenazados por enfermedades transmitidas por animales domésticos.

Kaset destacó que el descubrimiento ofrece esperanzas sobre el futuro de la especie, pero no constituye más que un “punto de partida” para los esfuerzos de conservación que habrá que desplegar.

”Lo que sigue es lo más importante: cómo permitirles coexistir con nosotros de manera sostenible, sin estar amenazados”, subrayó el experto.