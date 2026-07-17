Un homenaje a la historia institutora

El Instituto Nacional conmemorará este 17 de julio un nuevo aniversario de su historia con un acto especial que también marcará los 50 años de graduación de la promoción de 1976, conocida como los “Aguiluchos”, en una ceremonia que será a las 8:00 a.m., en el Aula Máxima del plantel.

La actividad es parte de la celebración de los 118 años de la creación del Instituto Nacional y se recordarán los 115 años de la inauguración de los edificios del “Glorioso Nido de Águilas”.

El profesor Esteban Huertas González explicó que además de celebrar el reencuentro de quienes cumplieron medio siglo de haber egresado, la promoción de 1976 mantiene un compromiso permanente con el colegio mediante aportes destinados a la biblioteca, el monolito y un programa de becas para estudiantes del Instituto Nacional.

“Uno de los momentos más significativos del acto será la entrega del bastón generacional, una tradición creada por el ingeniero Arturo Melo para fortalecer el vínculo entre las distintas generaciones de institutores”, destacó Huertas.