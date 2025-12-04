Un latido de esperanza para iluminar la Navidad

Por segundo año consecutivo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha traído a Panamá la 'Máquina Ilumina el Mundo', un gesto navideño que transforma la donación en un acto de servicio y amor al prójimo.Esta singular máquina, ubicada en Albrook Mall, permite al público contribuir sabiendo que el 100% de su donación se destinará íntegramente a una causa noble. De la iglesia explicaron que este año la luz de la solidaridad se enfoca en la Fundación Latidos, una organización crucial que brinda soporte vital y emocional a niños panameños que enfrentan problemas del corazón, proveyendo desde asistencia económica para cirugías y medicamentos hasta apoyo logístico y emocional a sus familias.Al utilizar esta máquina de donación —que acepta Yappy, tarjeta o efectivo hasta el 31 de diciembre— el pueblo panameño no solo ofrece ayuda financiera, sino que participa directamente en una misión inspirada por la experiencia personal. Cada contribución se convierte en una oportunidad de vida y en un alivio tangible para las familias en momentos de gran vulnerabilidad. La Iglesia cubre todos los costos operativos para asegurar que cada dólar donado se convierta en un latido de esperanza, manteniendo vivo el verdadero espíritu navideño al servicio de quienes más lo necesitan.