Un llamado a la buena política

La exprocuradora Ana Matilde Gómez lanzó su libro “Contracorriente: Una conversación necesaria”, una obra que recoge su trayectoria en la vida pública y política alejado de perspectivas tradicionales.

El texto aborda temas como el liderazgo independiente, pensamiento crítico y las candidaturas fuera de los partidos, reflexionando sobre lo que es ir “a contracorriente”.

“Estoy muy contenta de presentar esta obra, un esfuerzo que he hecho con las experiencias en mi vida política y pública”, expresó.

La autora también destacó que el libro nace con la convicción de que es posible hacer buena política. El tomo tiene un costo de 25 dólares y busca generar diálogo y análisis entre los lectores.