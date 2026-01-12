“Una batalla tras otra” y “Hamnet” triunfan en los Globos de Oro

“Una batalla tras otra” fue la gran ganadora de los Globos de Oro este domingo al conseguir cuatro galardones, incluido el de mejor comedia, mientras que “Hamnet” dio la sorpresa al ganar el de mejor drama, en la primera gran ceremonia de la temporada de premios de Hollywood.

El alocado thriller de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, centrado en un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo.

La película también se llevó los premios a mejor director, mejor guión y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, en la primera gran gala de la temporada de premios en Hollywood.

“Ustedes están siendo tan generosos con este cariño hacia mí y hacia esta película, y lo aceptaré”, dijo Anderson.

Su vertiginosa cinta, que incluye violentos radicales de izquierda, redadas migratorias y supremacistas blancos, ha conectado con el público y la crítica en un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado.

Pero su protagonista, DiCaprio, no logró imponerse a Chalamet, premiado por su interpretación de un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en “Marty Supreme”.

“Muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Estoy en una categoría con muchos grandes; esta categoría está repleta de talento. Los admiro a todos”, dijo Chalamet, quien también superó a figuras como George Clooney (“Jay Kelly”) y Ethan Hawke (“Blue Moon”).

Chalamet comentó que sus cuatro derrotas anteriores en los Globos “hacen que este momento sea aún más dulce” antes de agradecer a su novia Kylie Jenner.

La sorpresa “Hamnet”

“Hamnet”, adaptación de la novela de la irlandesa Maggie O’Farrell que imagina la vida de William Shakespeare y su esposa mientras enfrentan la muerte de su hijo, se llevó el premio a mejor drama.

Este último premio de la noche fue también la mayor sorpresa. “Pecadores”, la película de terror de época de Ryan Coogler sobre el sur estadounidense segregado de los años 1930, había sido la favorita para ganar.

“Me encantó el libro, pero sentí que realmente solo había un cineasta en todo el planeta que podía contar esta historia”, dijo Steven Spielberg, productor de la película, antes de ceder el micrófono a la directora china Chloé Zhao.

Zhao, ganadora del Óscar a mejor película por “Nomadland”, dedicó el premio al elenco y al equipo de “Hamnet” que “perdió a sus seres queridos mientras hacíamos esta película”.

También agradeció de manera especial a Coogler, quien perfeccionó su oficio junto a Zhao en los laboratorios cinematográficos Sundance creados por el fallecido Robert Redford.

Jessie Buckley, intérprete de Agnes, la esposa afligida de Shakespeare, ganó el premio a mejor actriz de drama.

“Pecadores”, que sorprendió a los espectadores con su ecléctica mezcla de vampiros, política, relaciones raciales y música blues, tuvo que conformarse con mejor banda sonora y con el reciente y algo indefinido premio de los Globos a “mejor logro cinematográfico y de taquilla”.

El thriller brasileño “El agente secreto” se llevó el galardón a mejor película de habla no inglesa. Y su protagonista, Wagner Moura, venció en la categoría de mejor actor en un drama.

“Este es un momento muy importante en el tiempo y en la historia para hacer cine, aquí en Estados Unidos, en Brasil”, dijo Moura en inglés al recibir el premio.

“Jóvenes cineastas de Estados Unidos: hagan cine”, añadió.

“Be good”

“Valor Sentimental”, una comedia dramática familiar noruega, se llevó el premio a mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.

Rose Byrne ganó el de mejor actriz de comedia por “If I Had Legs I’d Kick You”. Y el éxito musical animado de Netflix, “Las cazadoras K-pop”, se llevó los galardones de mejor canción y mejor película animada.

Los Globos también premian lo mejor de la televisión.

“Adolescencia”, la impactante miniserie británica sobre el homicidio de una joven, lideró la sección con cuatro premios, mientras que “The Pitt” se llevó el de mejor drama y “The Studio”, el de mejor comedia.

La presentadora Nikki Glaser inauguró la velada con bromas sobre una amplia variedad de temas, entre ellos la publicación de archivos del gobierno de Estados Unidos con tachaduras sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“El Globo de Oro a mejor montaje es para el Departamento de Justicia”, dijo.

Varias celebridades, entre ellas Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y Wanda Sykes, caminaron por la alfombra roja luciendo pines con el mensaje “Be good” (Sé bueno).

El distintivo forma parte de un homenaje a Renee Good, la estadounidense cuya muerte por disparos de un agente de la policía migratoria ha reavivado las protestas contra la ofensiva del presidente Donald Trump contra los migrantes.

“Hagamos lo correcto”, dijo Jean Smart, tras ganar el premio a mejor actriz de serie de comedia por “Hacks”. Ella también llevaba un pin.