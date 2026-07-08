Una noche de película con la Sinfónica en el Anayansi

El Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa se convirtió en el escenario de un emotivo viaje cinematográfico con el concierto homenaje al célebre compositor John Williams, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

Bajo la batuta del maestro Ricardo Risco Cortés, la agrupación ofreció un espacio de encuentro intergeneracional donde familias y amantes del séptimo arte disfrutaron de un repertorio emblemático que incluyó las inolvidables bandas sonoras de películas como: Tiburón, Star Wars, Superman, Indiana Jones, E.T., La lista de Schindler, Jurassic Park y Harry Potter.

Cada pieza magistral fue recibida con ovaciones y prolongados aplausos por parte de un auditorio que conectó de inmediato con la emotividad y la fuerza sonora de la obra del maestro estadounidense.

Con esta exitosa presentación, la Sinfónica Nacional reafirmó su compromiso de acercar la música sinfónica a públicos diversos, demostrando la capacidad de estas grandes composiciones para trascender la pantalla grande y permanecer vivas en la memoria colectiva del país.