La prestigiosa Cinemateca Francesa anunció el viernes su cierre temporal debido a una plaga de chinches, tras varios avistamientos de estos insectos que se alimentan de sangre humana, incluido durante una clase magistral con la estrella de Hollywood Sigourney Weaver.

La Cinémathèque, un archivo cinematográfico y cine de renombre internacional, anunció en un comunicado que cerraría sus cuatro salas de proyección durante un mes a partir del viernes.

El cierre temporal, que se produce tras una serie de avistamientos de chinches, debería garantizar a los espectadores “un entorno perfectamente seguro y cómodo”, según el comunicado.

A principios de noviembre, varios espectadores afirmaron haber sido picados por chinches tras una clase magistral con Weaver, conocida por sus papeles en películas como “Alien”. Una persona declaró al diario francés Le Parisien que se habían visto chinches pululando “por los asientos”.

En la Cinémathèque, situada en el este de París, tres salas de proyección están abiertas al público, mientras que la cuarta se utiliza para actividades educativas.

“Todos los asientos se desmontarán y se tratarán individualmente con vapor seco a 180 °C varias veces, antes de ser revisados sistemáticamente por perros”, afirmó la institución. Las alfombras recibirán el “mismo nivel” de tratamiento.

Otras zonas del edificio permanecerán abiertas, incluida la exposición actual sobre el actor y cineasta estadounidense Orson Welles.

En 2023, el gobierno anunció que iba a poner en marcha una iniciativa concertada para combatir las chinches, que aparecieron a gran escala en el transporte público, cines y hospitales, cuando Francia se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de París 2024.

En 2024, el gobierno afirmó que la desinformación difundida por cuentas de redes sociales vinculadas a Rusia había amplificado el pánico de la población en el otoño boreal de 2023.

Las chinches, un insecto de unos 7 milímetros de largo, pueden causar irritación debido a su picadura así como problemas de sueño, ansiedad o depresión.