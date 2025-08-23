Victoria Kjaer deslumbró Albrook Mall con estilo y carisma

El centro comercial Albrook Mall se transformó en una pasarela de entusiasmo, moda y orgullo latinoamericano con la esperada visita de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, quien encabezó el lanzamiento oficial de la marca Denim Lovers en Panamá.

Entre aplausos, cámaras y el vibrante ritmo de las murgas, la reina de belleza recorrió los pasillos del popular centro comercial, atrayendo miradas y sonrisas antes de llegar a la tienda El Campeón, donde se desarrolló el evento principal.

Kjaer compartió con fanáticos, se tomó fotografías y mostró su apoyo a una marca que, según ella misma, “celebra la autenticidad y el empoderamiento”.

Con el lema “Moda inspirada en reinas”, Denim Lovers lanzó oficialmente su presencia en el país.

La visita formó parte de la gira oficial de la Miss Universo por América Latina, en la que ha venido impulsando proyectos que enaltecen el talento y el orgullo regional.

En el evento también participó la representante de Panamá en el Miss Universo, Mirna Caballini.