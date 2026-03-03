$!Vuelve con rosas y margaritas

La obra “Entre Margaritas y Rosas: Pasan Cosas Sospechosas”, escrita por el panameño radicado en Miami Jonathan Prosper, llega al escenario bajo la producción de Cartin Horta y la dirección de Elizabeth Jipsion, con una propuesta que mezcla comedia, drama y mucha identificación con el público.

En entrevista con Metro Libre, Elizabeth Jipsion explicó que la historia gira en torno a Rosa, Margarita y Violeta, tres amigas y vecinas que manejan la floristería viral del momento, ubicada dentro de la casa de Rosa. El negocio nació en pandemia y se hizo famoso por sus arreglos irreverentes y conceptos distintos a lo tradicional.

“Dentro de todo hay un mensaje de unión y esperanza”, destacó la directora. Añadió que la obra aborda temas como los sentimientos de las mujeres, la salud mental, la familia, el amor y las relaciones personales.

Sobre el reto de llevarla a escena, Jipsion señaló que el mayor desafío ha sido equilibrar la comedia con los toques dramáticos. “Queremos transmitir el mensaje de estas tres chicas empoderadas, pero siempre llevando la comedia. La idea es que la gente se ría muchísimo y se vea reflejada en los personajes”, expresó.

El estreno será el 19 de marzo a las 6:00 p.m. en el Teatro ABA y estará en cartelera hasta el 19 de abril. Las funciones serán de martes a viernes a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m.; los sábados y domingos a las 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.