Wall Street English y la Alcaldía impulsan el talento joven

Nueve estudiantes de noveno grado, que han sobresalido por sus altos promedios académicos, fueron galardonados con becas completas de inglés, gracias a una alianza estratégica entre la Alcaldía de Panamá y Wall Street English. Esta iniciativa conjunta busca potenciar el desarrollo y las oportunidades de la juventud en el distrito capital, dotándolos de una herramienta esencial para el mercado global.

Las becas, valoradas en aproximadamente B/.20,000 en total, fueron distribuidas equitativamente entre tres centros educativos: tres alumnos del Instituto Nacional de Panamá, tres del Centro Educativo Gumersinda Páez, y tres del Colegio Elena Chávez de Pinate. La selección de los beneficiarios se realizó en coordinación con las direcciones de los planteles, priorizando el rendimiento académico ejemplar y el compromiso demostrado.

El inglés como “Llave” al futuro

Durante la ceremonia de entrega, Daniel Caron, CEO de Wall Street English para Panamá y Centroamérica, enfatizó el impacto transformador del idioma en la vida de los jóvenes.

“En Wall Street English creemos que el idioma no solo abre puertas, sino que permite atravesarlas con confianza. Esta beca representa una inversión en el futuro de estos jóvenes, porque cuando creen en sí mismos y dominan el inglés, empiezan a escribir su propia historia,” afirmó Caron, subrayando el valor de la autoconfianza y la preparación.

Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, reconoció y agradeció la contribución del sector privado a la educación, felicitando a los estudiantes por su logro.

“Quiero reconocer el esfuerzo de Wall Street English y de todo su equipo por esta contribución concreta a la educación. Esta donación, cercana a los 20 mil balboas, demuestra que cuando la empresa privada apuesta por el talento de los jóvenes, se generan oportunidades reales. El inglés es una herramienta clave para el futuro profesional y para el crecimiento del país, y hoy ustedes reciben una llave que puede abrirles muchas puertas,” señaló el alcalde.

La entrega de estas becas forma parte de un esfuerzo por impulsar la movilidad social a través de la educación, fomentando el inglés como una competencia crucial para un entorno laboral cada vez más globalizado.

Los estudiantes seleccionados recibirán un año completo de formación con la metodología internacional de Wall Street English. La beca incluye modalidad de estudio híbrida (presencial y digital), acceso a la plataforma de aprendizaje y acompañamiento académico personalizado, garantizando resultados efectivos y medibles sin importar su nivel inicial.