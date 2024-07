$!¡Zapatillas en tendencia!

Afuera de gimnasios y canchas, las zapatillas se alzan como el calzado en tendencia por su comunidad y visual que reta los estándares de la moda.

María José Grimaldo, asesora de imagen y presentadora, cuenta que esto ocurre desde la pandemia, cuando la comodidad empezó a ser clave.

“Ya no es el tacón de moda o la sandalia, todo el mundo quiere andar enzapatillado. Son modelos muy buscados, las Sambas de Adidas y los Sambos (con plataformas); me identifico con estos últimos porque, al ser de baja estatura, me hacen ver más estilizada y vestida”, explica.

Para Grimaldo, la firma Adidas es la que ha tenido uno de los regresos más fuertes, logrando posicionar varias de sus líneas bajo un concepto deportivo y vintage. “Todo lo que nos recuerde la época de los 2000, finales de los 90’s y 2010 está muy de moda. Muchas eran las zapatillas que utilizábamos en la escuela”.

Atrás han quedado los calzados “chunkys” o gruesos, afirma la experta.

Lo de hoy son las zapatillas estilizadas, aunque no deportivas en su totalidad. Es un balance que Adidas ha logrado con sus famosas Gazelle y Handball Spezial, así como Vans con las Old Skool.

La diseñadora Greta Bayo comenta que son combinadas con vestidos, pantalones, blazers y hasta faldas.

“Cada vez que hay eventos en puerta como las Olimpiadas, se ve mucha influencia de las prendas deportivas en el día a día. Lo que se percibe es eso, romper con piezas que no pensamos que van juntas...”, sostiene.

Por otro lado, marcas como On Running juegan con la tendencia llamada “feísmo” para romper, aún más, con preceptos. Proponen suelas prominentes y colores llamativos.

En cuanto al “tenniscore”, el modelo vintage de Reebok ha sido un indispensable.