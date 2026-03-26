A 100 días de la salida, Barcelona se ilusiona con el Tour de Francia

"Un sueño de más de diez años que se hace realidad": la ciudad de Barcelona festejaba este jueves simbólicamente la entrada en los últimos 100 días antes de la salida del Tour de Francia desde la capital catalana.

Será la tercera vez que la principal carrera ciclista salga desde España, después de dos experiencias vascas, en San Sebastián en 1992 y en Bilbao en 2023.

La capital de Cataluña acogió una etapa del Tour en tres ocasiones (1957, 1965 y 2009), pero nunca la salida, algo que vivirá el 4 de julio, cuando los 23 equipos previstos disputen una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, hasta el estadio Olímpico de Montjuic, donde se conocerá la identidad del primer maillot amarillo de la 113ª edición de la Grande Boucle.

"Todos estamos deseando acoger el Tour. Ya lo tuvimos en 2009 y yo estaba entonces en el pelotón. Pero tener la salida es ya otra cosa. Va a ser una fiesta durante días, será fabuloso", dijo a la AFP el exciclista español Juan Antonio Flecha, ganador en 2003 de una etapa del Tour que terminó en Toulouse.

- Grandes eventos -

Como cada año desde Róterdam 2010, los organizadores de la ronda gala (ASO) organizaron un acto para simbolizar la cuenta atrás para la salida. Esta vez fue bajo el Arco del Triunfo de Barcelona, un monumento de ladrillos rojos en el Paseo Lluís Companys, donde estuvieron presentes el director del Tour, Christian Prudhomme, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

"Barcelona soñaba con el Tour desde hace mucho tiempo. Cuando vinimos en 2009, el alcalde de entonces, Jordi Hereu, tenía ya el proyecto de tener la salida. Pero fue derrotado en las siguientes elecciones", recordó Prudhomme.

La llegada en 2023 a la alcaldía de Barcelona de Jaume Collboni, del Partido Socialista como Jordi Hereu, hizo renacer "ese sueño que Barcelona perseguía desde hacía más de diez años".

Collboni recordó en el acto que Barcelona podrá enorgullecerse desde julio de ser "la primera ciudad" en ser sede del Mundial de fútbol (1982), de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (1992), de la Copa del América de vela (2024) y también de la salida "de la principal carrera ciclista del mundo" (2026).

"Después de los Juegos Olímpicos de 1992, va a ser el evento deportivo más importante que Barcelona ha acogido", estimó el adjunto para Deportes de la alcaldía barcelonesa, David Escudé.

- Tres etapas en Cataluña -

Será la cuarta vez en los cinco últimos años en que el Tour empieza fuera de Francia. Los precedentes más cercanos fueron Copenhague (2022), Bilbao (2023) y Florencia (2024).

Después de la contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona, la segunda etapa del Tour unirá Tarragona y Barcelona, con una triple ascensión de Montjuic, mientras que la región contará también con una tercera etapa, con salida en Granollers (periferia de Barcelona) y que pondrá rumbo al circo de Gavarnia (Pirineos franceses), pasando por el Tourmalet.

La apuesta por estas salidas fuera de Francia tiene una motivación económica, por los ingresos que genera para el Tour, y también en términos de imagen.

"Lo que nos sedujo de Barcelona es evidentemente el prestigio de ciudad, la belleza del lugar, tener el mar al lado, las colinas y las pendientes que tiene para trazar unas dos primeras etapas selectivas", señaló Prudhomme.