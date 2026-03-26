Política

Propuestas “populistas” generan preocupación entre los expertos

Una iniciativa que se encuentra en el Órgano Legislativo, en la Comisión de Economía, busca establecer una Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito (TUIAT) de $10 por pasajero en el Aeropuerto de Tocumen

Propuestas “populistas” generan preocupación entre los expertos
ML | Diputados de las distintas bancadas participan de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional.
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Thaylin Jiménez
26 de marzo de 2026

Politólogos y sociólogos analizan y advierten sobre las consecuencias de iniciativas de ley que se discuten en la Asamblea Nacional, consideradas “populistas”.

Para el politólogo Samuel Prado este tipo de propuestas en muchos casos son improvisadas. “Es un tema de la propia conformación de la Asamblea, de muchos diputados que improvisan o van a plantear anteproyectos que son de carácter populista, con baja o nula argumentación técnica, financiera y demás”, manifestó.

Rodrigo Noriega, analista político, consideró que es un problema de múltiples causas, entre ellas, “la ausencia en la Asamblea Nacional de un centro de investigación socioeconómico que identifique problemas y posibles soluciones, de forma tal que los diputados dejen de inventar la Ley para celebrar a la tortilla de maíz con queso blanco, o crear nuevos corregimientos para mantenerse en el poder”.

Una de esas propuestas consideradas “populistas” es la que busca establecer una tarifa fija de 75 centavos como máximo, para cada una de las garitas en los corredores Norte, Este y Sur. Además, propone establecer una medida de gratuidad, en caso de alguna emergencia que ocurra en la ciudad o dentro de los corredores. Esta es analizada en una subcomisión del hemiciclo.

También está el Proyecto de Ley No. 388, aprobado a inicio del mes de marzo, en tercer debate, que establece el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas por bancos y entidades financieras. El cual ha recibido rechazo de algunos sectores.

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La legislatura actual de la Asamblea Nacional, que inició el 2 de enero, debe culminar el 30 de abril
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