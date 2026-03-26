Bomberos ubican cadáver de una persona tras incendio en un local en Río Abajo

En la madrugada de este jueves 26 de marzo fue hallado el cuerpo sin vida de una persona, tras el incendio que consumió un local comercial en calle 11 y media de Río Abajo, confirmaron del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

“Pasadas las 4:00 a.m., fue ubicado el cuerpo sin vida de una persona dentro del local afectado”, informaron en sus redes sociales.

El teniente coronel Ricardo de León Marciscano reveló que la víctima es de nacionalidad nicaragüense.

De los Bomberos añadieron que, continúan ejecutando labores de ventilación, mediante la extracción de gases y humo recalentado, con el objetivo de garantizar condiciones seguras que permitan la recuperación de la víctima y el posterior ingreso de personal del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Más de 50 unidades de los ‘Camisas rojas’ han trabajado de manera ininterrumpida durante toda la noche y se mantienen en el área, atendiendo la emergencia, agregaron.