A Colombia se le fue la hora ante los suizos, que se medirán con Argentina en cuartos

Colombia le puso corazón pero no le alcanzó y cayó eliminada en la tanda de penales (4-3) por Suiza, que disputará con la única sudamericana sobreviviente, Argentina, un pase a semifinales del Mundial.

Los cafeteros tuvieron sus oportunidades, este martes en Vancouver, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros.

Los fallos de tiro penal de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a la albiceleste como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel fueron claves para garantizar el empate. Pero el guardameta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández en la ronda de penales. Sánchez estrelló el suyo en el larguero.

- Duelo parejo -

Colombia aguantaba paciente las arremetidas suizas iniciales y luego aplicaba presión alta por la derecha: James Rodriguez armaba juego y buscando a Jhon Arias y a Luis Díaz por la otra banda.

El puntero izquierdo del Bayern Munich buscaba combinaciones con sus compañeros y agrupaba al equipo en el ataque.

Sin su goleador Johan Manzambi, apartado por lesión, Suiza aún contaba con un sólido y efectivo mediocampo.

Estrechó sus líneas, haciendo densa la mitad de la cancha, e imprimía celeridad en las transiciones.

Dominaban más el balón al inicio y, en tiki-taka, avanzaban cronométricamente desde la línea de fondo en busca de su número 10, Granit Xhaka.

Colombia se acomodaba y también se adueñaba del balón.

- Las batallas de James -

Sus adversarios fueron más rápidos, pero la astucia no la perdió. Criticado por su desempeño en el duelo de dieciseisavos ante Ghana, que lo exigió físicamente, James Rodríguez vencía los duelos en el mediocampo.

Uno de sus centros activó a Jhon Lucumí y a Jefferson Lerma.

Transcurridos los primeros 20 minutos, el 10 de Cúcuta rompió la primera línea de presión suiza con un pase vertical a la izquierda. Su acción desembocó en un remate de Gustavo Puerta, quien hizo volar al suizo Gregor Kobel.

Pero Suiza respondía con Fabian Rieder, encontrando espacios entre líneas. Una error de Daniel Muñoz obligó al portero Vargas a lucirse con dos atajadas claves antes Aron Jashari y Dan Ndoye poco antes del descanso.

- Suiza amenaza -

Suiza volvió más activada, con disparos de Djibril Sow y otra vez de Rieder. Colombia respondía con remates de Díaz y de Luis Suárez.

Para garantizar el triunfo en el duelo físico, el DT Néstor Lorenzo sustituyó a Arias por Jáminton Campaz y a James por Juan Quintero y también colocó a Ríos en el centro y Cucho Hernández en el ataque.

Suiza aprovechaba el reacomodo colombiano para atacarlo con velocidad. Fabian Rieder complicaba y su escuadra era la que más peligro generó antes de irse a la prórroga.

- A darlo todo -

El duelo se volvió completamente físico en el tiempo suplementario. Los suizos explotaban su buen estado físico.

Pero Colombia no cedía. Casi la tuvo con un cabezazo de John Lucumi y luego insistió con misiles de Richard Ríos y Jamintón Campaz.

Camilo Vargas volvió a ahogar el gol helvético tras un remate de un recién ingresado Zeki Amdouni.

Sin hacerse daño e incluso tratándose bien en el campo de juego, cafeteros y helvéticos se fueron a penales, donde Suiza igualó su techo mundialista (aunque la última vez que pisó los cuartos fue en 1954, la edición que organizó) y dejó a Colombia sin el sueño al menos repetir la hazaña en 2014.