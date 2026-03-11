Abandona por una caída el líder de la París-Niza, el español Juan Ayuso

El ciclista español Juan Ayuso, líder de la París-Niza, abandonó la prueba tras sufrir una caída en la cuarta etapa, que se disputa este miércoles en unas condiciones climáticas execrables.

Sobre carreteras encharcadas, el líder del equipo Lidl-Trek se cayó a 47 km de la meta ubicada en Uchon (centro de Francia), en una jornada con numerosas caídas provocadas por la lluvia y el viento.

Tras su caída, Ayuso intentó volver a pedalear sobre la bicicleta, pero apenas aguantó unos metros más adelante, con gestos de dolor.

Se tumbó en posición lateral de seguridad sobre la hierba, al borde de la carretera, mientras una ambulancia se detenía a su altura.

El español de 23 años contaba con dos segundos de ventaja en la clasificación general sobre el francés Kévin Vauquelin y diecisiete sobre el danés Jonas Vingegaard, que de esta manera se ve sin la amenaza de su principal rival en la general de esta tradicional carrera.

El líder del equipo UAE, el estadounidense Brandon McNulty, también se fue al suelo en el mismo lugar y el neerlandés Daan Hoole también tuvo que abandonar por caída.

Bajo la lluvia y con rachas de fuerte viento, el pelotón se rompió nada más salir de Bourges y se formaron varios grupos, con algunos de los líderes quedando rezagados, como los franceses Lenny Martinez y, sobre todo, Kévin Vauquelin, segundo en la general antes de iniciarse la jornada y que corre riesgo de dejarse una minutada en la meta.