AJP Tour National Panamá reúne a más de 200 atletas internacionales

En una jornada que puso a prueba la capacidad de organización y la determinación de sus participantes, el AJP Tour National Panamá 2026 se celebró con éxito el lunes 12 de octubre en el Centro de Entrenamiento Deportivo Atheyna Bylon, con la participación de más de 200 atletas de más de 13 nacionalidades.

El campeonato, organizado bajo el circuito internacional Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP Tour), estaba previsto originalmente para el domingo 11 de octubre. Sin embargo, debido a los lamentables acontecimientos ocasionados por el sismo registrado en Panamá el viernes 9 de octubre y la posterior declaración de Estado de Emergencia Nacional, fue necesario reprogramar la competencia para el lunes 12.

A pesar de este imprevisto, la organización logró mantener en pie el evento y reunir a competidores de distintas academias y países, demostrando capacidad de respuesta, compromiso con los atletas y dedicación al desarrollo del jiu-jitsu en Panamá.

En el plano deportivo, Panamá alcanzó el primer lugar en la clasificación general por países, resultado que refleja el crecimiento de esta disciplina y el nivel competitivo que han desarrollado sus atletas. En la clasificación por equipos, GFTeam se coronó campeón, seguido por Shiaikan en la segunda posición y Serpente en el tercer lugar.