AJP Tour National Panamá reúne a más de 200 atletas internacionales

La participación internacional y el nivel de competencia reafirmaron la importancia de Panamá como sede de eventos deportivos de alcance internacional y como punto de encuentro para atletas, entrenadores y academias de diferentes nacionalidades.La realización del torneo también representó un esfuerzo importante para los organizadores y el personal operativo, quienes tuvieron que adaptar la planificación logística, los horarios y la coordinación general ante una situación extraordinaria y ajena a su control, procurando ofrecer a los participantes una experiencia competitiva organizada y segura.El AJP Tour National Panamá forma parte del calendario internacional de Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro y otorga puntos para el ranking mundial del circuito, lo que representa una oportunidad para que los atletas locales e internacionales avancen en sus objetivos competitivos.Con este resultado, Panamá no solo celebró una destacada actuación deportiva, sino que también demostró su capacidad para responder ante circunstancias adversas y continuar impulsando el crecimiento del jiu-jitsu, fortaleciendo los lazos entre academias y proyectando al país como una sede relevante para las competencias internacionales de esta disciplina.<b>Resultados destacados</b>* Clasificación por países: 1.º Panamá.* Clasificación por equipos: 1.º GFTeam, 2.º Shiaikan y 3.º Serpente.* Participación: más de 200 atletas de más de 13 nacionalidades.* Sede: Centro de Entrenamiento Deportivo Atheyna Bylon.* Fecha de celebración: lunes 12 de octubre de 2026.