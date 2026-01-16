Al-Attiyah se lleva la etapa del Dakar y roza el título en coches

Salvo sorpresa mayúscula, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) conquistará el sábado su sexto Rally Dakar, luego de imponerse en la etapa del viernes y ensanchar a más de 15 minutos su ventaja con respecto al español Nani Roma (Ford).

El piloto catalán comenzó la 12ª etapa, de 409 km de recorrido entre Al Henakiyah y Yanbu (con 311 km cronometrados), distanciado en más de ocho minutos y medio con respecto a Al-Attiyah y con la dificultad añadida de partir por delante del piloto catarí.

Al-Attiyah, en su 22ª participación en el legendario rally, tiró de experiencia para ser el más rápido a la llegada, aventajando en casi dos minutos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford) y al australiano Toby Price (Toyota).

Roma acabó la etapa en el 8º lugar, a 6'22" de Al-Attiyah. Esto lo dejó a 15'02" en la general a falta de la última etapa, el sábado alrededor de Yanbu, de sólo 142 km de recorrido, de los que 108 serán cronometrados.

El otro español en liza, Carlos Sainz (Ford), volvió a perder tiempo luego de quedarse el jueves sin opciones de luchar por la general. Ahora es quinto a más de 36 minutos y medio del líder.

Uno de los puntos de interés de la última jornada será conocer al piloto que, salvo catástrofe, acompañará en el podio a Al-Attiyah y a Roma.

Por ese puesto luchan el sueco Mattias Ekström y el francés Sébastien Loeb, separados por sólo 29 segundos en la general.