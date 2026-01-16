Al-Attiyah se lleva la etapa del Dakar y roza el título en coches

Salvo sorpresa mayúscula, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) conquistará el sábado su sexto Rally Dakar, luego de imponerse en la etapa del viernes y ensanchar a más de 15 minutos su ventaja con respecto al español Nani Roma (Ford).El piloto catalán comenzó la 12ª etapa, de 409 km de recorrido entre Al Henakiyah y Yanbu (con 311 km cronometrados), distanciado en más de ocho minutos y medio con respecto a Al-Attiyah y con la dificultad añadida de partir por delante del piloto catarí.Al-Attiyah, en su 22ª participación en el legendario rally, tiró de experiencia para ser el más rápido a la llegada, aventajando en casi dos minutos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford) y al australiano Toby Price (Toyota).Roma acabó la etapa en el 8º lugar, a 6'22" de Al-Attiyah. Esto lo dejó a 15'02" en la general a falta de la última etapa, el sábado alrededor de Yanbu, de sólo 142 km de recorrido, de los que 108 serán cronometrados.El otro español en liza, Carlos Sainz (Ford), volvió a perder tiempo luego de quedarse el jueves sin opciones de luchar por la general. Ahora es quinto a más de 36 minutos y medio del líder.Uno de los puntos de interés de la última jornada será conocer al piloto que, salvo catástrofe, acompañará en el podio a Al-Attiyah y a Roma.Por ese puesto luchan el sueco Mattias Ekström y el francés Sébastien Loeb, separados por sólo 29 segundos en la general.