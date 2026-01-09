Al-Attiyah toma el mando del Dakar en coches, la lucha por el título en motos se aprieta

El catarí Nasser Al-Attiyah ganó este viernes la sexta etapa del Dakar y pasa a encabezar la clasificación en autos, mientras que en motos, sólo 45 segundos separan al australiano Daniel Sanders del estadounidense Ricky Brabec, a falta de uan semana para el final de la prueba.

Fue una buena jornada para Dacia, que logró su primer doblete en un Dakar, ya que a la victoria de Al-Attiyah se unió el segundo puesto del francés Sébastien Loeb, a 2'58" de su compañero de escudería.

Los españoles Nani Roma y Carlos Sainz, ambos con Ford, entraron en el Top 10 y se mantienen en la lucha por el título.

A falta de una semana para el final de la prueba, Roma es tercero en la general a 9'13" de Al-Attiyah, seguido por su compatriota, que está a 11'49" de la cabeza.

La principal amenaza para el catarí, que suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y busca su sexto título, es el sudafricano Henk Lategan, con Toyota, que tiene una desventaja de 6 minutos y 10 segundos con respecto al líder.

En una larga jornada de 920 km de recorrido entre Hail y Riad (Arabia Saudita), aunque sólo 326 eran cronometrados, Sanders dio un recital sobre su KTM, siendo el más rápido de la jornada, pero cometió un exceso de velocidad en una zona limitada y le cayó una sanción de seis minutos.

Eso le hizo caer al tercer puesto de la etapa, por detrás de Brabec (a 1'17") y del español Tosha Schareina (1'14").

En la general, Brabec queda a sólo 45 segundos del australiano, con el argentino Luciano Benavides ocupando provisionalmente la tercera plaza del podio, a poco más de 10 minutos y con poco más de minuto y medio de renta sobre Schareina.

El chileno Ignacio Cornejo ocupa la 5ª plaza, pero a casi media hora del líder.

Los participantes en la prueba gozarán el sábado de una jornada de reposo, antes de retomar la marcha el domingo con otra larga etapa de 876 km entre Riad y Wadi ad-Dawasir, de los que 462 serán cronometrados.