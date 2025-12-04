Alajuelense vence a Xelajú y se corona tricampeón centroamericano

Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica se coronó tricampeón este miércoles al derrotar 4-3 en penales al Xelajú de Guatemala en el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf de 2025.

En el tiempo reglamentario igualaron 1-1, el mismo marcador en el juego de ida disputado el miércoles pasado en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

El marcador lo abrió de penal el delantero mexicano de Alajuelense Ronaldo Cisneros a los 74 y empató para Xelajú Juan Cardoza a los 82 del encuentro, disputado en el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca.

Aunque los dos equipos salieron al terreno de juego muy defensivos y cautelosos, la primera opción de gol la generó el cuadro local en una jugada a balón parado que sacó con la cabeza el experimentado capitán alajuelense, Celso Borges.

El equipo visitante reaccionó y se fue al frente, provocando varias jugadas de peligro, una que estrelló en el palo derecho tras un sólido cabezazo del defensor Guillermo Villalobos. La primara parte terminó con las argollas colgadas (0-0).

En la segunda parte, Alajuelense salió al ataque y tuvo su recompensa cuando el árbitro central, el hondureño Nelson Salgado, marcó un penal que ejecutó de buena forma Cisneros.

El gol silenció a unos 12.000 aficionados de Xelajú que abarrotaron el estadio, una sede alterna pues su casa está en Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de la capital.

A ocho minutos del final, Cardoza se encargó de igualar el marcador de un soberbio disparo desde fuera del área al rematar un rechazo de la zaga visitante, para obligar al alargue.

Sin embargo, el título se definió desde los penales gracias a una salvada extraordinaria del guardameta del cuadro costarricense, Bayron Mora, en el minuto 110 cuando logró desviar un remate a quemarropa y mantener el empate 1-1.

Mora volvió a ser la figura al detener dos penales y darle el tricampeonato a la Liga Deportiva Alajuelense, primer equipo en ganar tres títulos centroamericanos consecutivos.

Alineaciones:

Xelajú: Darío Silva, Widvin Tebalán, Kevin Ruiz, Manuel Romero, Javier González (Raúl Calderón; Yilton Díaz (H. Quezada), Juan Cardona (D. Quiros), Jorge Aparicio, Jesús López; Romário da Silva (William Cardoza) y Pedro Báez (S. Cárdenas).

Alajuelense: Bayron Mora; Ronald Matarrita (Creichel Pérez), Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar (S. van de Putter); Jason Lacumí (T. Demetrius), Celso Borges (R. Parkin), Kenyel Michel, Joel Campbell (Diego Pérez); Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros (A. Salazar).