Alcaraz conquista el Masters 1000 de París ante Shelton

Por fin feliz bajo techo, Carlos Alcaraz (3º) conquistó este domingo su primer título en el Masters 1000 de París, un torneo en el que le había costado sonreír, al ganar en la final al estadounidense Ben Shelton (4º), por 7-6 (7/5) y 7-5.

Con discretos resultados en el torneo parisino desde su debut en 2021, sin superar nunca los cuartos de final, el murciano de 23 años logra su quinto título de la temporada, el segundo consecutivo bajo techo tras el ATP 500 de Viena a finales de octubre.

"Durante mucho tiempo fue complicado venir aquí, hubo derrotas dolorosas, pero seguimos adelante, todos juntos, paso a paso, gracias a mi equipo por apoyarme", dijo Alcaraz tras levantar el trofeo de manos de la leyenda alemana Boris Becker.

En su lustro al máximo nivel, Alcaraz había mostrado cierta alergia a las condiciones 'indoor', pista rápida bajo techo, el ecosistema habitual del final de temporada en la ATP.

Con hambre en un año en el que estuvo cuatro meses de baja, de abril a agosto, por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz se está desquitando en este 2026.

"No creo que la gente se dé cuenta lo difícil que es ganar aquí y en Viena, ganar diez partidos en dos semanas. Estoy muy contento de que estés de vuelta y con salud", dijo Shelton al español en la entrega de trofeos.

- Venganza del US Open -

El siete veces ganador de Grand Slam consigue su noveno título en categoría Masters 1000 desde el inicio de su carrera, el primero desde Cincinnati, en agosto de 2025.

Con este 29º título de su carrera, Alcaraz se queda a solo uno de igualar a su gran rival Jannik Sinner (30), lesionado hasta final de temporada.

Y se acerca a las leyendas Mats Wilander y Roger Federer, que habían conseguido 30 títulos antes de cumplir los 24 años.

El español venía de una derrota ante Ben Shelton que quedó para la historia del US Open, ya que se decidió a las 3h33 de la madrugada con la victoria en cinco sets del estadounidense, después de 4 horas y 28 minutos de partido, en el torneo de regreso de Alcaraz.

- Tenis a todo gas -

Este domingo el partido comenzó a todo gas, con mucha intensidad por parte de ambos desde el primer set: seis bolas de break para el estadounidense, dos para Alcaraz.

Pero ninguno logró arrebatar el saque del otro. Hubo servicios potentísimos de Shelton (6 aces en el primer set), algunos peloteos espectaculares y golpes mágicos de Alcaraz, como una volea de espaldas tras un intento de globo del estadounidense para igualar 3-3.

Como en Nueva York en septiembre, el primer set se decidió en el tie-break. Y ambos se jugaron el todo por el todo, hasta que un derechazo demasiado largo de Shelton regaló la primera manga a Alcaraz tras 1h05 de juego.

El estadounidense salió muy agresivo desde el principio del segundo, mientras que Alcaraz tuvo problemas con el servicio, hasta el punto de ceder el primer break del partido con 3-2 tras dos dobles faltas.

- Con la vista en Turín -

Pero el español subió el nivel gracias a dos passings ante subidas a la red demasiado justas de Shelton para remontar la desventaja y volver a igualar a cuatro juegos.

Luego, cuando servía 6-5 para forzar el tie-break, al estadounidense le faltó precisión y concedió dos bolas de partido, que Alcaraz no desaprovechó.

"Sé que volverás y voy a tener un poco de miedo en las Finales ATP", dijo Alcaraz a Shelton, acerca del Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores jugadores mundiales en Turín del 15 al 22 de noviembre.

"Me siento cómodo, estoy mejorando en pistas 'indoor'. Intentaré hacer las mismas cosas en Turín y veremos, jugaré mi tenis y disfrutaré", añadió en rueda de prensa sobre un torneo que se le resiste.