Alcaraz elimina a Khachanov en el ATP 500 de Viena y avanza a segunda ronda

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, eliminó el martes al ruso Karen Khachanov (N.24) 6-4, 7-6 (7/5) y avanzó a segunda ronda del torneo ATP 500 de Viena tras 2h04 de partido.

Apartado de las pistas desde mediados de abril hasta finales de agosto por una lesión en su muñeca derecha, el murciano de 23 años trata de recuperar la regularidad, con una trayectoria plagada de altibajos desde su regreso.

Alcanzó los cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos y ganó el torneo de Tokio a finales de septiembre pero, a principios de octubre, cayó eliminado en 3ª ronda en el Masters 1000 de Shanghái.

El martes, contra el ruso de 30 años y ex número 8 del mundo, Alcaraz tuvo que aplicarse tras arrancar el partido 3-2 por detrás, luego de perder su servicio.

El español contraatacó con intercambios largos y acabó ganando el pulso, devolviendo el break inmediatamente (3-3). Alcaraz desperdició una bola de break en el siguiente juego con su rival al saque, pero tras ponerse 5-4 por delante con su servicio, logró un segundo break para cerrar el primer set 6-4.

En la segunda manga, también muy disputada, Alcaraz llegó a contar con 3 bolas de break y de partido, pero Khachanov ganó ese juego, rompió el servicio del español y pasó a liderar 6-5.

El español devolvió el break para alcanzar un tie-break también muy dividido pero en el que terminó imponiéndose.

Su rival en segunda ronda saldrá del duelo entre el austríaco Jurij Rodionov (137º) y el georgiano Nikoloz Basilashvili (95º).