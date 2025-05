Alcaraz está "en el buen camino" hacia Roland Garros

El español Carlos Alcaraz considera que está "en el buen camino" de cara a Roland Garros (25 de mayo-8 de junio) tras su victoria en el Masters 1000 de Roma este domingo.

"Ganar un título, levantar un trofeo te da mucha confianza para los próximos torneos", declaró el nuevo N.2 mundial después de su victoria en la final contra el N.1 Jannik Sinner, 7-6 (7/5) y 6-1.

"Ganar un Masters 100 te confirma que estás en el buen camino, que estás haciendo bien las cosas, produciendo buen tenis. Esto muestra que estoy en el buen camino de cara a Roland Garros", destacó 'Carlitos', ganador del Grand Slam sobre tierra batida el año pasado.

Alcaraz, de 22 años, consiguió su tercer título del año, su segundo Masters 1000 después de Montecarlo. Después fue baja para el Masters 1000 de Madrid debido a una lesión en un aductor.

El nuevo N.2 también indicó que ahora tenía "un estado de ánimo totalmente diferente" al que tenía en Miami, cuando fue eliminado en su debut.

"Tengo otro enfoque para mis partidos, he recuperado la manera correcta de afrontarlos, durante los partidos me siento completamente diferente, antes estaba muy nervioso pensando en el resultado, ya no pienso así, pienso en ser feliz, en estar orgulloso", explicó.

El español expresó su admiración por Sinner, quien en su regreso a la competición tras su suspensión de tres meses llegó a la final.

"El primer torneo después de un largo período sin competición siempre es difícil. El nivel de Jannik es increíble tras tres meses sin jugar, es increíble", explicó. "Estoy bastante seguro de que se hará cada vez más fuerte, mientras más lejos llegue en Roland Garros, mejor se sentirá", concluyó el español.