Alcaraz liderará a España en la final a 8 de la Copa Davis

El número tres del mundo, Carlos Alcaraz, encabezará el equipo español que disputará la final a 8 de Copa Davis del 24 al 29 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.

Alcaraz estará acompañado por Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers, informó este lunes la Federación Española de Tenis (RFET).

"Tenemos muy buen equipo sin lugar a dudas con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Davidovich, un buen dobles con Marcel Granollers y Pedro Martínez...", afirmó el capitán del equipo español, David Ferrer, citado en la nota de la RFET.

Ferrer tiene previsto dejar la capitanía del equipo español tras la disputa de la Copa Davis.

El capitán español será sustituido en el cargo a partir de enero por el antiguo doblista español Marc López.

"Somos uno de los favoritos para ganar la Copa Davis pero no pasa nada, siempre es mejor tener a los mejores jugadores", añadió Ferrer.

La Armada española ganó por última vez este trofeo en 2019.

España se medirá a Austria el 26 de noviembre en cuartos de final buscando una plaza en semifinales, donde se enfrentaría al ganador del duelo entre Italia y Corea del Sur.