Alcaraz llega disparado a las semis de Indian Wells ante Medvedev

Con una fiabilidad a prueba de balas, Carlos Alcaraz vuelve a toparse el sábado con Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells, último paso antes de un posible choque con Jannik Sinner por su tercer título de este Masters 1000.

El español, ganador en 2023 y 2024 en sendas finales ante el ruso Medvedev, disfruta de un momento de forma irresistible.

El cambio de entrenador, con la salida de su gran mentor, Juan Carlos Ferrero, y el ascenso de Samuel López, no ha hecho ninguna mella en el rendimiento del número uno mundial.

Antes de Indian Wells, Alcaraz ya presumía de un asombroso registro de 12 finales en sus 13 torneos anteriores.

En ese periodo, que arrancó en abril pasado, se hizo con tres de sus siete coronas de Grand Slam.

La única mancha en ese historial fue un tropiezo a la primera en el Masters 1000 de París en octubre ante Cameron Norrie, a quien le hizo pagar la afrenta eliminándolo el jueves en cuartos de final de Indian Wells.

Ese triunfo colocó a Alcaraz por quinto año seguido en las semifinales del desierto californiano, a lomos de una racha de 16 partidos invicto desde inicio de año con la que ya celebró su primer título del Abierto de Australia y otro en el ATP 500 de Doha.

Las condiciones en el Valle de Coachella son, además, muy propicias para que Alcaraz gane un tercer título del prestigioso Indian Wells.

Con apenas 22 años, de ganar el torneo se colocará a sólo dos del récord de Roger Federer y Novak Djokovic.

En pistas rápidas al aire libre, como las que pisa esta semana, suma 34 victorias consecutivas, igualando a Pete Sampras en la tercera mejor racha de la era Open, sólo por detrás de las de Jimmy Connors (55) y Federer (46).

- Sinner por primera final -

Entre tantas metas y récords, Alcaraz despeja su mente jugando al golf en los resorts californianos, departiendo con rivales como Djokovic, y celebrando sus victorias a lo grande con su equipo y sus fans incondicionales.

Tras tumbar al incómodo Norrie, el jefe de la ATP no tuvo reparos en ponerse un disfraz de abeja para agradecer el apoyo de un grupo aficionados que, con mucho humor, se visten así desde que en 2024 el español se vio emboscado por esos insectos en pleno partido.

"Es el rival más duro que tenemos ahora mismo", dijo el jueves Medvedev mientras se hacía a la idea de volver a enfrentar a Alcaraz.

"Tengo que mostrar mi mejor versión absoluta (...) Pero siento que estoy jugando muy bien y que la pista está un poco más rápida que las dos veces que he jugado contra él. Es una buena oportunidad", consideró el moscovita, que no logró arrebatarle un set a Alcaraz en las finales de 2023 y 2024.

El ex número uno mundial está, en efecto, recuperando su mejor tenis después de un desastroso último año.

En 2026 lidera el circuito en partidos ganados, con 17, y ha engordado su palmarés con los trofeos de Brisbane y Dubái.

El jueves sacó del camino en sets corridos al vigente campeón, el inglés Jack Draper, para no faltar a su cita en semifinales de Indian Wells por cuarto año seguido.

El otro boleto para la final del domingo se lo disputarán el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, segundo y cuarto sembrado, ambos en busca de su primera final en California.

Sinner, vencedor en sus cinco últimos duelos con el germano, necesita reactivar su decepcionante arranque de año para apretar la pugna por el liderato del ránking mundial, hoy en manos de Alcaraz.