Alcaraz vence a Basilashvili y avanza a cuartos en Viena

El español Carlos Alcaraz, número tres mundial, se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Viena al imponerse al georgiano Nikoloz Basilashvili.

En 1 hora y 41 minutos, Alcaraz se impuso en ese partido de segunda ronda por 6-1 y 7-6 (13/11).

En cuartos, el murciano se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (14º del mundo), que necesitó solo 49 minutos para vencer por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (23º).

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, número cinco mundial, consiguió una victoria valiosa en su búsqueda de un boleto para el Masters de final de temporada del próximo mes en Turín.

Medvedev tuvo que batallar mucho para vencer 4-6, 6-3 y 7-6 (7/1) al británico Cameron Norrie (41º) en poco más de dos horas y media de partido.

Las eliminaciones prematuras del estadounidense Frances Tiafoe (primera ronda) en Viena y del español Rafa Jóder (octavos de final) en Basilea despejan el camino de Medvedev hacia Turín, para un Torneo de Maestros para el que quedan cinco billetes en liza.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y Ben Shelton tienen ya su clasificación para ese evento, para el que es baja confirmada el italiano Jannik Sinner, que renunció al resto de la temporada.

En cuartos de final, Medvedev se medirá al francés Adrian Mannarino (73º), que el miércoles había dado la sorpresa al derrotar al checo Jakub Mensik (16º).

-- Torneo ATP 500 de Viena

- Individuales - Segunda ronda:

Daniil Medvedev (RUS/N.3) derrotó a Cameron Norrie (GBR) 4-6, 6-3, 7-6 (7/1)

Tommy Paul (USA/N.7) a Luciano Darderi (ITA) 6-1, 6-1

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-1, 7-6 (13/11)